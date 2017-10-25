Двое украинцев, которые путешествовали автостопом в Грузию и пропали на территории России, нашлись в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает КП в Украине.

«Саша вышел на связь, оказывается, их задержали, они находились в СИЗО, - рассказала мама 250летнего Александра Бабинца Елена. – Я слышала его голос, с ними все нормально. Их уже отпустили. Всех обстоятельств задержания он по телефону не стал рассказывать. Сказал только, что им приписали мелкое хулиганство и задержали до выяснения личностей».

Автостопщики, по словам женщины, пошли в обход, и возвращаются в Украину не через Белгород, как планировали, а через Воронежскую область.

Ранее сообщалось, что в России пропали 25-летний Александр Бабинец и 28-летний Сергеем Велев.