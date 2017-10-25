также в разделеОбщество
В Харькове выпал первый снег 12
Чубаров: Кремль запретил Чийгозу и Умерову жить в Крыму 20
Патрульного, который остановил пьяного экс-милиционера, восстановили в должности 29
У берегов Нигерии пираты похитили украинского моряка 41
В Украину возвращается тепло 88
СБУ зафиксировала 50 попыток вербовки в РФ украинских заробитчан 15
Экс-беркутовец подал в суд на Геращенко 52
Адвокат: Умеров и Чийгоз не просили Путина о помиловании 25
«Укрзализныця» меняет график движения пассажирских поездов 46
Защита Зайцевой не будет обжаловать ее арест 34
Осужденных в Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции 86
Гройсман обвинил в срыве отопительного сезона местные власти 33
МВД намерено запустить систему видеофиксации 45
В Киевских духовных школах открылась выставка, посвященная историческим связям Киева и Иерусалима 27
Украинский паспорт упал в мировом рейтинге свободы передвижения 69
Перед смертельным ДТП Зайцева 2 часа провела в элитном ресторане 106
В Украине гриппом заболели уже 140 тысяч человек 30
СБУ задержала в Днипре двух подполковников полиции за взятку в 500 тысяч 57

Двое украинцев, которые путешествовали автостопом в Грузию и пропали на территории России, нашлись в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает КП в Украине.

«Саша вышел на связь, оказывается, их задержали, они находились в СИЗО, - рассказала мама 250летнего Александра Бабинца Елена. – Я слышала его голос, с ними все нормально. Их уже отпустили. Всех обстоятельств задержания он по телефону не стал рассказывать. Сказал только, что им приписали мелкое хулиганство и задержали до выяснения личностей».

Автостопщики, по словам женщины, пошли в обход, и возвращаются в Украину не через Белгород, как планировали, а через Воронежскую область.

Ранее сообщалось, что в России пропали  25-летний Александр Бабинец и  28-летний Сергеем Велев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги