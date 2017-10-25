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Апелляционный суд отметил отстранение от должности патрульного Леонида Гончарука, который задержал экс-полковника милиции, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейский обжаловал решение первой инстанции о временном отстранении его от исполнения служебных обязанностей на два месяца за якобы превышение служебных полномочий при задержании экс-милиционера.

«Судьи приняли решение удовлетворить жалобу Леонида Гончарука отменить решение городского суда об отстранении его от служебных обязанностей. Лейтенант приступил к исполнению своих служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

Напомним, полицейские во время патрулирования остановили водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался бывший полковник милиции, брат которого работает в прокуратуре. Суд признал вину обвиняемого по статьям 130 и 185 – вождение в нетрезвом состоянии и неповиновение полиции. Но последний пожаловался, что патрульные сломали ему мизинец при задержании.

Министр Арсен Аваков наградил Гончарука нагрудным знаком «За отвагу в службе» за спасенную человеческую жизнь. Именно экипаж лейтенанта Гончарука, 5 июля, спас жизнь мужчине, который пытался повеситься на собственном балконе. Тогда патрульные успели выбить дверь на балкон и втянуть мужчину в квартиру.

 

 

 
ForUm

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