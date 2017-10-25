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Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщает ТАСС.

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду», - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости построить мост через Керченский пролив 19 марта 2014 года  после аннексии Крыма. 

Работы по строительству начаты в феврале 2016 года. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов –  в декабре 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.
ForUm

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