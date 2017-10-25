5 подозреваемым в избиении 17-летней девушки в Малине, в результате которого она погибла, грозит ответственность в виде заключения до 10 лет, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Полиция установила 5 участников указанных событий. Все они местные жители: двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 22 лет. В действиях компании указанных молодых людей следователи усматривают признаки преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса.

Поэтому всем пяти лицам официально объявлено о подозрении:

- 21-летней малинчанке – в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности) УК. Судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;

- 3-м другим участникам – в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 (оставление в опасности) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для 20-летних парня и девушки. Для еще одной 20-летней малинчанки – в виде домашнего ареста;

- 22-летнему участнику – в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) УК. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Следственно-розыскные мероприятия продолжаются и направлены на установление всех обстоятельств и участия каждого из подозреваемых в смертельном травмировании девушки, - отметил начальник Миланского отделения полиции Михаил Старовойт. - Также следствием оценивается роль матери и отчима в непринятии мер по предупреждению трагических последствий конфликта».

Среди подозреваемых два человека уже попадали в поле зрения полиции за совершение хулиганства и незаконное хранение наркотических средств.

Напомним, события происходили в ночь с 17 на 18 октября. В результате конфликта со знакомыми, переросшего в избиение, 17-летняя девушка получила травмы, от которых скончалась в больнице 24 октября.