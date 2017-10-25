Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Венгрия как страна-член Европейского союза и НАТО имеет серьезный вес для возможности создавать какие-либо препятствия для украинских евроинтеграционных или евроатлантических стремлений Украины. Об этом она заявила на брифинге в Киеве.

«Мы будем продолжать диалог со всеми странами-членами ЕС, которые выразили тем или иным способом свои замечания относительно принятой редакции статьи о языке в образовательном законе», - сказала вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что уже удалось подписать такой меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Польши. «Я убеждена, что аналогичным путем диалога и понимания мы придем к согласию и с другими нашими партнерами. На данный момент диалог с Венгрией выглядит сложным, учитывая такую ультимативность подходов, которые были озвучены, в частности, венгерским министром иностранных дел. Венгрия как страна-член ЕС и страна-член НАТО, безусловно, имеет серьезный вес для того, чтобы иметь возможность создавать при желании какие-то препятствия для украинских евроинтеграционных или евроатлантических стремлений», - подчеркнула она, сообщает УНИАН.

Вместе с тем Климпуш-Цинцадзе отметила, что «есть абсолютно трезвый и объективный подход всех наших остальных партнеров, которые, во-первых, идут на диалог, и во-вторых, ожидают решения и позиции Венецианской комиссии по оценке этой конкретной языковой статьи».

«После этого будут ожидать реакции украинского парламента, правительства и президента по учету тех предложений, которые будут высказаны или не будут ли высказаны в решении Венецианской комиссии. В рамках цивилизованного эффективного обмена мнениями мы будем продолжать вести беседы как с венграми, так и всеми остальными партнерами. Надеюсь, что такая коллективная объективная оценка ситуации поможет нивелировать такой негативный настрой Венгрии», - заметила вице-премьер.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

19 октября министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом, что Украина и Венгрия согласовали позиции по имплементации языковых норм закона «Об образовании».