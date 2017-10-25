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Сотрудники Службы безопасности Украины в течение 2016-2017 годов зафиксировали более пятидесяти попыток вербовки украинских заробитчан спецслужбами РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что российские «коллеги» прибегают к шантажу и создают искусственные компрометирующие ситуации для принуждения работников к негласному сотрудничеству.

«Основные места вербовочных подходов: российско-украинская граница, линия разграничения и временно оккупированные террористами территории. Во время прохождения паспортного и таможенного контроля под видом якобы дополнительной проверки документов работников приглашают в отдельное помещение для беседы с кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Затем запугиванием и угрозами запрета въезда на территорию России, проблемами с правоохранительными органами РФ они пытаются заставить украинцев согласиться на негласное сотрудничество», – отметили в СБУ.

По данным СБУ, спецслужбы страны-агрессора предлагают гражданам Украины собирать и передавать сведения о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, их количестве и вооружении, детали о работе украинских силовых структур и т.п., то есть подталкивают к государственной измене.

Служба безопасности Украины напоминает, что такие действия квалифицируются в соответствии со ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок до 15 лет. «Подчеркиваем, что гражданин Украины, который не совершил на выполнение преступного задания, полученного от иностранной спецслужбы, никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, освобождается от уголовной ответственности. СБУ также неоднократно призывала граждан Украины быть бдительными и не выезжать без сверхважных причин в РФ, поскольку на территории страны-агрессора отсутствуют гарантии их безопасности», – сказано в сообщении.
ForUm

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