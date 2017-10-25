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«Укрзализныця» в начале 2018 года реализует пилотный проект по организации пригородного железнодорожного сообщения вокруг крупных городов. Сначала этот проект начнет действовать в киевском узле. Об этом сегодня во время выступления на заседании Кабинета Министров Украины сообщил председатель правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По его словам, пригородное железнодорожное сообщение между Киевом и Ирпенм, Бучей, Немешаево и Броварами будет осуществляться модернизированными электропоездами с интервалом движения 20-25 минут. «Этот проект поможет сделать трудовую миграцию населения более удобной и разгрузить автомобильные дороги», - отметил Кравцов.

Руководитель «Укрзализныци» планирует в течение нескольких следующих лет реализовать такие проекты и в других крупнейших городах Украины.

Также Кравцов напомнил о катастрофическом для «Укрзализныце» уровне компенсаций за перевозку льготников в пригородном сообщении. Так, с начала года облгосадминистрации компенсировали железнодорожниками за эти перевозки критически мало - в среднем около 10%.
ForUm

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