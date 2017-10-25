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Генеральная прокуратура решила засекретить решения судов по делу о взрыве на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области.

Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос Українських Новин.

«Согласно постановлению Военной прокуратуры Центрального региона Украины от 5 октября 2017 о применении мер безопасности, предприятие («Информационные судебные системы») получило поручение Государственной судебной администрации Украины относительно ограничения в Едином государственном реестре судебных решений доступа к постановлениям (решениям), вынесенным Винницким городским судом Винницкой области в уголовном производстве», - сказано в нем.

Причины принятия такого решения прокуратура не указывает.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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