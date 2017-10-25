Бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины «Беркут», фигурирующий в списках ОРДЛО на освобождение, подал в суд на первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко. Об этом она написала в Facebook.

Геращенко отметила, что сегодня в Печерском суде Киева должно было состояться слушание по иску в деле защиты чести и достоинства одного из подозреваемых в расстреле Майдана беркутовцев, однако слушания перенесли на месяц из-за перезагруженности суда.

«Итак, один из беркутовцев, фамилия которого фигурирует в списках боевиков с требованием немедленно его освободить, подал на меня в суд, потому что расценил мою информацию и слова о том, что препятствием разблокирования освобождения заложников является то, что боевики включают в свои требования десятки лиц, не имеющих никакого отношения к событиям на Донбассе, в частности, беркутовцев, причастных к теракту в Харькове и Одессе, и просто лиц, совершивших преступления в других регионах Украины», - сообщила вице-спикер, добавив, что шантажа не будет.

«Примечательно, что ни в одном публичном комментарии я не называла никаких фамилий, конечно. Но на беркуте и шлем горит», - написала Геращенко.

Она отметила, что в исковом заявлении фигурируют списки, обнародованные народным депутатом Надеждой Савченко, которая побывала в ОРДЛО.

«Я и в дальнейшем будут информировать и СМИ, и семьи заложников о тяжелом ходе переговоров, мы действительно прилагаем свои усилия для освобождения. И действительно пока процесс заблокирован, потому что боевики требуют освободить тех, кто не имеет никакого отношения к Донбассу. Среди этих персонажей люди разного процессуального статуса: осужденные преступники, те, по ком идет досудебное расследование и те, чьи дела уже в суде. Тактика адвокатов «Беркута» очевидна – сделать из них жертв. Примечательно, что фамилии беркутовцев фигурируют в списках ОРДЛО, которые фактически формирует РФ», - добавила Геращенко.

Кроме того, она сообщила, что получила письмо от адвоката экс-мэра Славянска Нели Штепы с требованием публично опровергнуть ее слова, что Штепа «звала войну на Донбасс».

«Я уважаю профессию адвоката, им приходится работать с разными персонажами. Публично заявляю: «Госпожа Штепа звала на Донбасс «русский мир», - написала первый вице-спикер.

«Если дальше так пойдет, то мы узнаем, что беркутовцы своими щитами прикрывали расстрел Майдана, а госпожа Штепа была лидером партизанского движения в тылу гиркиных и готовила встречу ВСУ», - резюмировала Геращенко.

При этом она высказала недоумение, почему не судят мэров других городов, «которые орали: Путин, приди!»