Ульяновский суд Кировоградской области увеличил приговор первой инстанции и приговорил к семи годам лишения свободы за взяточничество судью Савранского суда Одесской области, а секретаря того же суда – до пяти лет. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой задержали судью и судебного секретаря в 2013 году при получении взятки. Правоохранители установили, что судья требовала 5 тысяч долларов от жены обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков за вынесение приговора без лишения свободы. Секретарь выступала в роли посредника.

Решением суда обе злоумышленницы признаны виновными по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Судье назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества в доход государства. Судебный секретарь приговорена к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на один год, также с конфискацией имущества.

Дело рассматривалось повторно, поскольку приговор первой инстанции был отменен Апелляционным судом.

Сейчас приговор вступил в законную силу.