также в разделеОбщество
ГПУ решила засекретить решения судов по Калиновке 9
Ученые нашли эффективное средство от старения 10
До конца года в поездах обновят 70% постельного белья 10
Умерова и Чийгоза ждут в Киеве уже завтра 13
НАПК проверит лотерейные выигрыши Ляшко 12
Суд избрал меру пресечения Коханивскому 17
В Украине хотят ввести налог на кошек и собак 58
НАБУ сообщило о подозрении Мартыненко 26
Нацлотерея не стала комментировать выигрыш Ляшко 22
РФ создает бригаду для охраны Керченского моста 30
В Харькове выпал первый снег 88
Пропавшие в России украинцы-автостопщики нашлись в СИЗО 85
Чубаров: Кремль запретил Чийгозу и Умерову жить в Крыму 36
Патрульного, который остановил пьяного экс-милиционера, восстановили в должности 46
У берегов Нигерии пираты похитили украинского моряка 56
В Украину возвращается тепло 115
СБУ зафиксировала 50 попыток вербовки в РФ украинских заробитчан 27
Экс-беркутовец подал в суд на Геращенко 63

Ульяновский суд Кировоградской области увеличил приговор первой инстанции и приговорил к семи годам лишения свободы за взяточничество судью Савранского суда Одесской области, а секретаря того же суда – до пяти лет. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой задержали судью и судебного секретаря в 2013 году при получении взятки. Правоохранители установили, что судья требовала 5 тысяч долларов от жены обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков за вынесение приговора без лишения свободы. Секретарь выступала в роли посредника.

Решением суда обе злоумышленницы признаны виновными по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Судье назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества в доход государства. Судебный секретарь приговорена к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на один год, также с конфискацией имущества.

Дело рассматривалось повторно, поскольку приговор первой инстанции был отменен Апелляционным судом.

Сейчас приговор вступил в законную силу. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги