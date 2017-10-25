Полковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что под Верховной Радой находятся проплаченные лица, в том числе с десяток бывших бойцов батальона «Донбасс».

Об этом командир батальона ВСУ «Донбасс-Украина», известный также под позывным «Филин», заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Украинская правда.

«Никакой это не батальон «Донбасс». Это «титушки», которые носят такие же «соколы» и используют в своих интересах», - заявил Власенко.

Он призвал власти запретить использовать атрибуты и шеврон батальона «Донбасс» для личных целей. По словам полковника, этим занимается народный депутат Семен Семенченко.

«Люди, которые никакого отношения не имеют к батальону «Донбасс», сейчас носят эти шевроны и это отличие. Это «титушки», которые используются для решения бизнес-вопросов, бандитских вопросов и так далее. Я имею в виду тех людей, которые сейчас находятся под Верховной Радой», - возмутился Власенко.

По его словам, это люди без совести, которые стремятся к обогащению и власти.

«Начиная с 2014 года «ряженые» принимают участие в акциях, которые расшатывают страну политически и экономически. Все это в условиях боевых действий. Это только на пользу стране-агрессору Российской Федерации», - сказал полковник ВСУ.

«Во главе с депутатом Семеном Семенченко они участвовали в «акциях» по борьбе с янтарным бизнесом – на самом деле оказалось, что они хотят забрать себе кусок этого бизнеса. Были акции якобы защиты аграриев – на самом деле, это делалось за деньги одной стороны конфликта. Акции, которые проводились на крымском перешейке под девизом освобождения Крыма, - на самом деле это был обычный пиар», - добавил он.

«Сегодня мы этих людей видим под Верховной Радой. Они пытались показать нам это как третий Майдан. Мне очень неприятно, что эта акция вообще может сравниваться с Майданом. На Майдане люди поднимались по собственной воле, они шли бороться за свое право нормально жить в Украине», - отметил Власенко.

«А когда проплаченные «титушки», которые зарабатывают по 8000 гривен плюс дополнительные условия пребывания там, находятся в палатках – мне это понять трудно», - заявил полковник.

По его словам, у Верховной Рады находится немного людей – и «все они проплачены».

«Я согласен, там находятся около 10 бойцов батальона «Донбасс», которые когда-то участвовали в боевых действиях. Я их не осуждаю. Очень трудно противодействовать Семенченко, потому что очень красиво он умеет говорить и перетаскивать на свою сторону. Но время все расставляет на свои места – и эти люди со временем разберутся, кто есть кто. Те же, кто находится там за деньги, - мне стыдно, что они украинцы, в такое нелегкое для Украины время они пытаются расшатывать ситуацию», - сказал Власенко.

На фоне того, что народ сплотился, сказал он, «есть силы во главе с Семенченко, которые пытаются расшатывать и работать на врага». По словам Власенко, эти люди – провокаторы.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о подготовке бывшим президентом Грузии, лидером «Руху нових сил» Михаилом Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.