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В Кремле заявили, что это не прерогатива администрации президента РФ возбуждать дела в связи с высказыванием телеведущей Ксении Собчак об украинском Крыме, а назвали ее заявление «неправильным по сути и по форме». Об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Привлечение к уголовной ответственности не является вопросом, который находится в прерогативе Администрации президента или Кремля, поэтому это не к нам», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Собчак привлечена к уголовной ответственности за призывы к «нарушению территориальной целостности РФ».

Песков подчеркнул, что это заявление Собчак «неправильное по сути и по форме, и с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью РФ». «Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности не подлежит обсуждению никак и никем», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

При этом, отвечая на вопрос, сможет ли это заявление затруднить регистрацию Собчак в качестве кандидата в президенты, Песков отметил, что это вопрос ЦИК России.

«Кремль и администрация не регистрирует кандидатов в президенты», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал «посадить» Собчак на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине.

В свою очередь Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме.
ForUm

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