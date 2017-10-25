Третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили провел ночь в палатке под стенами Верховной Рады в Киеве, где уже восьмой день продолжается Всеукраинская акция «Большая политическая реформа».

«Это та же палатка, которой я пользовался, когда мы заставили правительство предоставить деньги на трассу Одесса-Рени. Поэтому это исторический момент для Одесской области. В палатках я жил впервые, когда жил в Одессе, а сейчас это второй раз. Первый раз мы построили дорогу, а в этот раз мы должны построить украинское государство», - подчеркнул он, сообщает NewsOne.

Также Саакашвили рассказал о планах на сегодняшний день, 25 октября. По его словам, в 19:00 на площади Конституции состоится лекция, в которой и он примет участие.

«Мы будем говорить об изменении системы и как готовить Украину к тому периоду, когда олигархов не будет у власти. Поэтому здесь мы создадим такой купол альтернативных идей», - рассказал Саакашвили.

Кроме этого третий президент Грузии прокомментировал возможную депортацию его и соратников.

«Барыгам не нравится, что мы подняли голос «против», потому что они обворовывают Украину, они убивают страну. Эти три закона я рассматриваю, как первый шаг к изменению системы, а ее нужно менять, чтобы мы не получили еще 10 новых Порошенко или Луценко. Я спокойно отношусь к тому, что всю грязь они выливают на меня. Они хотят избавиться от меня физически», - отметил он и добавил, что митингующие разойдутся тогда, когда все требования будут выполнены.

«Я никогда не ожидал, что буду здесь когда-то жить в палатке. Для меня это новый этап борьбы – мирный, спокойный и очень уверенный», - подчеркнул Саакашвили.

По данным МВД, по состоянию на утро среды, 25 октября, в палаточном городке под зданием Верховной Рады находились 55 человек.

Напомним, вчера экс-президент Грузии заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой.

Как ранее сообщал ForUm, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Позже государственная миграционная служба Украины подтвердила, что бывшему главе Одесской ОГА отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.