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За минувшие сутки в результате боевых действий погибли 2 наших воинов, еще один – был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывных устройствах погибли 2 и получили ранения 3 украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной. Вечером и ночью российско-оккупационные группировки сконцентрировали огневые провокации в основном на донецком и приморском направлениях», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, после 18:00 боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и один раз из противотанкового гранатомета на подступах к Водяному. Также под огонь минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов дважды попали наши позиции неподалеку Талаковки.

На донецком направлении пророссийские наемники начиная с 19:30 и почти до полуночи из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцево и Луганского. А в результате обстрела украинских укреплений неподалеку Верхнеторецкого получил ранения один наш военный.

На луганском направлении вражеская провокация с применением стрелкового оружия зафиксирована у Трехизбенки.

В штабе подчеркнули, что всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. 
ForUm

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