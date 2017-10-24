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Киевский метрополитен работает в обычном режиме, но в результате кибератаки были заблокированы банковские сервисы, сообщает пресс-служба подземки. 

«Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass). Приносим извинения за неудобства и просим пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты. О восстановлении сервисов будет сообщено», – сказано в сообщении.

Напомним, аэропорт «Одесса», Киевский метрополитен и Мининфраструктуры подверглись хакерской атаке.
ForUm

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