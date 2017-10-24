также в разделеЭкономика
Медведчук: Украина закрепляет статус аграрно-сырьевого придатка Запада 59
В Кабмине заявили о преодолении последствий блокады Донбасса 74
Кистион уверяет, что в формуле «Роттердам+» нет нарушений 34
В Кабмине не исключают возобновления закупок газа у РФ 46
В «Укрэнерго» считают, что верных отключений электроэнергии не будет 51
Кистион: «Нафтогаз» тратит на свое содержание 1,8 миллиарда в год 36
«Нафтогаз» повысил цены на газ для промышленности 61
Гройсман: Повышение пенсий – это только начало 279
Средняя пенсия в Украине выросла на 560 гривен 278
На повышение безопасности на дорогах в 2018 году потратят 2 миллиарда 38
Суд разрешил взыскать 171 миллиард штрафа со всего имущества «Газпрома» 188
Кабмин ввел квоты для работников старше 45 лет 253
В Украине планируют построить крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию 354
В МЭРТ пояснили резкий рост импорта из РФ 147
Апелляционный суд подтвердил возвращение «Укрзализныци» Мининфраструктуры 56
Импорт из России вырос почти на 40% 175
Дефицит внешней торговли товарами перевалил за $3 миллиарда 89
На АЗС продолжают дорожать бензин и дизтопливо 121

Украина в 2017 году вследствие увеличения транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему из-за временного простоя обходного газопровода OPAL дополнительно заработала 300 млн долл., сообщил в ходе конференции Oil and gas 2017 глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«В этом году, за то время, когда не работал OPAL, украинская ГТС, только благодаря этому факту дополнительно заработала 300 млн долл.», - сказал Коболев, сообщает УНИАН.

Напомним, 4 декабря 2016 года польская PGNiG ST подала иск с требованием остановить выполнение решения Еврокомиссии.

23 декабря 2016 суд временно приостановил действие указанного решения Европейской комиссии, однако окончательное решение о его соответствии нормам права ЕС еще не принято.

НАК «Нафтогаз Украины» также подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет ПАО «Газпром» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку. 

За 9 месяцев 2017 года оператор украинской ГТС ПАО «Уктрансгаз» прокачал в европейские страны 70,4 млрд кубометров природного газа, что на 23,5% больше чем за аналогичный период в 2016 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги