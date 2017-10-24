Украина в 2017 году вследствие увеличения транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему из-за временного простоя обходного газопровода OPAL дополнительно заработала 300 млн долл., сообщил в ходе конференции Oil and gas 2017 глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«В этом году, за то время, когда не работал OPAL, украинская ГТС, только благодаря этому факту дополнительно заработала 300 млн долл.», - сказал Коболев, сообщает УНИАН.

Напомним, 4 декабря 2016 года польская PGNiG ST подала иск с требованием остановить выполнение решения Еврокомиссии.

23 декабря 2016 суд временно приостановил действие указанного решения Европейской комиссии, однако окончательное решение о его соответствии нормам права ЕС еще не принято.

НАК «Нафтогаз Украины» также подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет ПАО «Газпром» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

За 9 месяцев 2017 года оператор украинской ГТС ПАО «Уктрансгаз» прокачал в европейские страны 70,4 млрд кубометров природного газа, что на 23,5% больше чем за аналогичный период в 2016 году.