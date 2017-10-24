Дороги в Украине будут строиться, пока не будет приведена в порядок сеть автомобильных магистралей. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на шестом заседании Совета регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Дороги в Украине будут строиться и восстановление дорожной сети будет символом Украины. Пока мы не приведем в порядок сеть автомобильных магистралей, которая была абсолютно заброшена за последние 20 лет», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что восстановление дорог в этом году стало общенациональным проектом, хотя началось еще в 2015 году. «Непросто было сюда добраться даже президентскому кортежу, потому что неподалеку идет ремонт моста через Русановский пролив на Броварском проспекте. И таких узких мест, которые сейчас расширяются, инвестируются, строятся и в Киеве, и в Украине очень много», - заявил Президент.

Он отметил, что совместными усилиями удалось сделать кардинальное сдвиги, и этот процесс будет продолжаться в дальнейшем. «Дорога - символ движения вперед, а хорошая дорога означает еще и движение в правильном направлении», - подчеркнул Порошенко.