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Прокуратура Киевской области утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, в ноябре 2014 года, находясь в Донецке, действуя умышленно, был зачислен для осуществления террористической деятельности в «5-й батальона Республиканской гвардии Оплот»  силового блока «ДНР».

Вступив в состав незаконного вооруженного формирования, злоумышленник был обеспечен военной камуфлированной одеждой, автоматом «АК» и боеприпасами к нему, осуществлял охрану штаба указанного вооруженного формирования, где хранились военные билеты и денежные средства боевиков «ДНР», другие документы, продовольствие.

В дальнейшем, в связи с реорганизацией структурного подразделения террористической организации указанного батальона, мужчина подписал контракт и был зачислен для осуществления террористической деятельности в другой батальон спецназначения силового блока «ДНР» на должность командира отделения.

«Находясь на «службе», злоумышленник регулярно получал денежные средства от представителей силового блока террористической организации «ДНР», - отметили в прокуратуре.

В июле текущего года в аэропорту «Борисполь» так называемого «командира отделения ДНР», в порядке ст. 208 УПК Украины, задержали правоохранители.

По ходатайству прокуратуры Киевской области злоумышленник находится под стражей.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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