В Кагарлыке Киевской области во время драки неизвестный смертельно ранил ножом участника АТО, сообщает отдел коммуникации полиции Киевщины.

Отмечается, что конфликт между родными братьями и компанией молодых людей. Во время драки один из нападавших выхватил нож, нанес им проникающие ранения старшему из братьев.

«Каретой скорой помощи братьев доставили в больницу. 33-летнему мужчине диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. К сожалению, спасти жизнь ему врачам не удалось, он скончался на операционном столе. 31-летний младший брат во время драки получил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения груди», – говорится в сообщении.

Как отметил глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, сотрудники полиции продолжают проводить все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.