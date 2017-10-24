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В Кагарлыке Киевской области во время драки неизвестный смертельно ранил ножом участника АТО, сообщает отдел коммуникации полиции Киевщины.

Отмечается, что конфликт между родными братьями и компанией молодых людей. Во время драки один из нападавших выхватил нож, нанес им проникающие ранения старшему из братьев.

«Каретой скорой помощи братьев доставили в больницу. 33-летнему мужчине диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. К сожалению, спасти жизнь ему врачам не удалось, он скончался на операционном столе. 31-летний младший брат во время драки получил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения груди», – говорится в сообщении.

Как отметил глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, сотрудники полиции продолжают проводить все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.
ForUm

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