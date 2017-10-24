В Кагарлыке Киевской области во время драки неизвестный смертельно ранил ножом участника АТО, сообщает отдел коммуникации полиции Киевщины.
Отмечается, что конфликт между родными братьями и компанией молодых людей. Во время драки один из нападавших выхватил нож, нанес им проникающие ранения старшему из братьев.
«Каретой скорой помощи братьев доставили в больницу. 33-летнему мужчине диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. К сожалению, спасти жизнь ему врачам не удалось, он скончался на операционном столе. 31-летний младший брат во время драки получил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения груди», – говорится в сообщении.
Как отметил глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, сотрудники полиции продолжают проводить все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.
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