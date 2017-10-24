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Харьковская местная прокуратура №5 объявила подозрение 46-летнему харьковчанину, ранее судимому за совершение смертельного ДТП, по факту уклонения от наказания (ч. 1 ст. 389 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемый в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mitsubishi L-200, выехал на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в Харькове и сбил граждан. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (среди них двое детей и беременная женщина).

Тогда прокуратура доказала в суде вину водителя. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и назначил ему самое суровое наказание, предусмотренное этой статьей УК Украины – 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

«Однако, освободившись в сентябре 2015 досрочно из мест лишения свободы, подозреваемый на путь исправления не стал. В нарушение установленных приговором суда ограничений в виде запрета управления автомобилем, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, сел за руль. При этом вновь находился в нетрезвом состоянии», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на неотбытую часть по предыдущему приговору (2 года 7 месяцев и 17 дней) и 1 год лишения свободы за новое преступление.

 
ForUm

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