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Сегодня, 24 октября, в селе Куриловка Хмельницкой области в здании школы произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 8:59.  

По указанному адресу сразу были направлены два отделения дежурного караула Государственной пожарно-спасательной части города Хмельник и местные пожарные команды из сел Войтовцы и Уланов.

В ГосЧС отметили, что на место вызова стало известно, что возгорание возникло на крыше здания школы на площади 20 кв. м. Детей, что на момент возникновения пожара находились в школе, эвакуировал персонал учебного заведения. Никто из школьников и работников школы не пострадал.

Пожар был локализован в 09:37, а в 10:31 - ликвидирован. К тушению пожара привлекалось 12 человек личного состава и 4 спецавтомобиля. Сейчас причина пожара устанавливается специалистами.
ForUm

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