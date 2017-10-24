также в разделеПолитика
Собчак: С точки зрения международного права Крым – украинский 16
ГМС отказала Саакашвили в политическом убежище 25
Порошенко говорит, что скоро украинцы смогут «ослабить пояса» 57
Луценко: Саакашвили готовит госпереворот в Украине 113
«Это соревнования, спорт»: Кива собрался в президенты 33
В октябре депутаты установили антирекорд посещения Рады 39
Россия угрожает приостановить свое участие в ЕСПЧ 131
Порошенко намерен встретиться с Волкером 36
СМИ: Волкер внепланово посетит Украину 63
Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации РФ 178
Порошенко об организаторах митинга под Радой: Им нужна была кровь 362
Порошенко поручил создать флаг и эмблему СНБО 43
Порошенко потребовал срочно разработать законопроект об антикоррупционном суде 48
Порошенко поторапливает КСУ с законопроектами по неприкосновенности 32
Литвин заявил о выходе из «Воли народа» 60
Порошенко не полетел на Донбасс из-за тумана 50
СМИ: Медведчук набирает политический и финансовый вес 121
НАБУ не меняло квалификацию преступления, инкриминируемого Полякову 32

Президент Петр Порошенко отметил, что власть критикуют за участие в открытии новых дорог, мостов, школ или предприятий в регионах. Об этом он сказал в ходе заседания Совета регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, это делается для того чтобы привлечь внимание к изменениям, которые ежедневно происходят в государстве.

«Наше информационное поле, к сожалению, несколько ориентировано на негатив. Иногда  чтобы о позитивном событии сообщили в эфире, ленту должен разрезать чиновник, иначе о происшествии просто промолчат. И даже я не всегда могу помочь», - сказал Порошенко.

Он привел пример, что недавно в одной из западных областей открывал довольно крупное предприятие на тысячи рабочих мест.

«Для двух центральных каналов это было неинтересно. Мне передали, что они не упомянули об этом в сюжете, ибо, с точки зрения редакторов, это была бы реклама. А инвестор, который создает тысячи рабочих мест, должен за эту рекламу заплатить, потому что без этого не покажут», - отметил Президент.

«Ну что ж ... Мне в радость работать и промоутером, и «рекламным агентом» положительных изменений. Еще приятнее генерировать сами изменения и обеспечивать надлежащие политические условия для внедрения реформ», - резюмировал Глава государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги