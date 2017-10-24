Президент Петр Порошенко отметил, что власть критикуют за участие в открытии новых дорог, мостов, школ или предприятий в регионах. Об этом он сказал в ходе заседания Совета регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, это делается для того чтобы привлечь внимание к изменениям, которые ежедневно происходят в государстве.

«Наше информационное поле, к сожалению, несколько ориентировано на негатив. Иногда чтобы о позитивном событии сообщили в эфире, ленту должен разрезать чиновник, иначе о происшествии просто промолчат. И даже я не всегда могу помочь», - сказал Порошенко.

Он привел пример, что недавно в одной из западных областей открывал довольно крупное предприятие на тысячи рабочих мест.

«Для двух центральных каналов это было неинтересно. Мне передали, что они не упомянули об этом в сюжете, ибо, с точки зрения редакторов, это была бы реклама. А инвестор, который создает тысячи рабочих мест, должен за эту рекламу заплатить, потому что без этого не покажут», - отметил Президент.

«Ну что ж ... Мне в радость работать и промоутером, и «рекламным агентом» положительных изменений. Еще приятнее генерировать сами изменения и обеспечивать надлежащие политические условия для внедрения реформ», - резюмировал Глава государства.