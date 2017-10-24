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Десять народных депутатов ни разу не проголосовали в октябре, сообщает Комитет избирателей Украины.

Это члены «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, Вадим Рабинович, Евгений Бакулин, внефракционные Константин Жеваго, Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский (подал заявление о сложении мандата депутата), депутат «БПП» Анатолий Матвиенко и беглые нардепы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

При этом Левочкин, Жеваго, Мураев и Матвиенко посетили часть заседаний Рады в октябре, однако не принимали участия в голосованиях (не была нажата «за», «против» или «воздержался»).

Зато 14 нардепов приняли участие в более 90% голосований. Это депутаты «Народного Фронта» Игорь Васюник, Юрий Тимошенко, Николай Величкович, Виталий Корчик, Николай Федорук, члены «БПП» Юрий Соловей, Павел Ризаненко, Виктор Пинзеник, Иван Спорыш и депутаты «Самопомочи» Тарас Пастух, Роман Семенуха и Ярослав Маркевич.

«В октябре народные депутаты приняли закон о медицинской реформе (№6327), направили в Конституционный Суд законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и провалили голосование за законы относительно избирательной реформы. Несмотря на важность этих решений такие активные политики как Вадим Рабинович, Евгений Мураев и другие проигнорировали соответствующие голосования, что ставит под сомнение эффективность их работы», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в октябре состоялось 463 голосования.

 
ForUm

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