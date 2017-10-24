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В Украине завершается период затягивания поясов, заявил Президент Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития.  

«По эту сторону линии разграничения шахтеры ощущают повышение пенсии, а с той стороны – шахты закрыты, затоплены, шахтеры сидят без работы и без денег. Это то, что я называю политико-дипломатическим путем, я подчеркиваю, что период затягивания поясов завершается. В отличие от пенсионной, которая демонстрирует положительный эффект с первых дней, другие реформы, такие как образовательная, которая в том числе направлена на то, чтобы защитить украинский язык и защитить украинское образование, сохранить те положительные наработки, которые есть, и дать возможность работать абсолютно новейшим технологиям», - сказал Порошенко, передает 112 Украина.

По его словам, реформа здравоохранения и судебная дадут полезные результаты для общества лишь через несколько лет.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла пенсионную, образовательную, судебную и медицинскую реформы.
ForUm

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