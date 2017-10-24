Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что в последнее время Украина лишь закрепляет унизительный для себя статус аграрно-сырьевого придатка Запада.

«Победные реляции еврореформаторов о стремительном росте экспорта, приведенные в отчетах графики и статистические данные создают весьма радужную картину: Украина активно наращивает экспорт. Так, по данным Государственной фискальной службы, за 9 месяцев 2017 года Украина экспортировала товаров на сумму $31,3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 1,2 раза», — написал политик в своем блоге.

При этом он отметил, что если сравнивать с аналогичным периодом 2013 года, картина выглядит не радужной, а откровенно удручающей. Так, в январе ― сентябре 2013 года Украина экспортировала товаров на сумму $46,3 млрд, в то же время экспорт в страны ЕС вырос крайне незначительно ― с $11,9 млрд за 9 месяцев 2013 года до $12,6 млрд за аналогичный период текущего года.

«Видимо, так в представлении чиновников выглядит «прорыв» на европейские рынки! Однако это только одна сторона медали. Если на европейском направлении экспортеры хоть и с трудом, но смогли вернуться к показателям доевромайданной экономики, то экспорт в страны СНГ обвалился безвозвратно ― снизился почти в 3,3 раза за последние четыре года (с $16,6 млрд в январе ― сентябре 2013 года до $5,05 млрд в 2017-м). И, как видим, компенсировать эти потери Украине нечем», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что сегодня евроинтеграторы мечутся в поисках новых рынков сбыта — инициируют присоединение к Таможенному союзу ЕС, провозглашают курс на покорение африканских рынков и предпринимают попытки пробиться на рынки Азии. «Власть пытается убедить предпринимателей в привлекательности рынка Индии, запускает ЗСТ с Канадой, ведет переговоры о зоне свободной торговли с Турцией, Израилем и даже Вьетнамом. Однако подобные, с позволения сказать, реформы помогают экономике не больше, чем мертвому припарки», — уверен лидер «Украинского выбора».

Также он сообщил, что Украина не только потеряла в объемах экспорта, за годы евроинтеграционных реформ существенно изменилась и его структура — теперь страна поставляет на внешние рынки преимущественно сырье и товары с низкой добавленной стоимостью: зерно, масло и жиры, руду и металлы. «Продукция с высокой добавленной стоимостью в страны Евросоюза практически не экспортируется ― ее традиционно покупала Россия, но с введением Украиной заградительных мер, а затем и ответных зеркальных мер со стороны РФ торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами существенно сократилось», — отметил политик.

Однако в последнее время, по его словам, в торговых отношениях наметилась позитивная динамика. Так, по итогам первых 9 месяцев экспорт украинской продукции в РФ (по сравнению с аналогичным периодом 2016-го) вырос на 16%, а российский импорт в Украину ― на 33%. «Однако на этом позитив заканчивается. О былых объемах двухсторонней торговли с РФ остается лишь мечтать. Кооперационные связи разорваны, инвестиции остановлены, технические наработки утрачены. Соответственно, высокоточные производства простаивают, технологический прогресс проходит мимо, а Украина, как ни прискорбно это констатировать, лишь закрепляет унизительный для себя статус аграрно-сырьевого придатка Запада», — заключил Медведчук.