Печерский районный суд г. Киева принял к производству иски Виктора Медведчука к народному депутату Украины Сергею Лещенко за распространение последним недостоверной информации о причастности Медведчука к реализации «схемы зачистки рынка сжиженного газа», о якобы имевшем место сговоре с представителями СБУ и Президентом Украины, что, по утверждению Лещенко, привело к повышению цен на рынке автогаза в Украине, а также о получении прибыли от такого повышения цен при посредничестве якобы подконтрольной Медведчуку швейцарской компании Proton Energy Group SA.

Стремясь искусственно создать широкий общественный резонанс, народный депутат С. Лещенко в течение длительного времени, последовательно и целенаправленно распространял клеветническую, явно заказную информацию о махинациях на рынке газа, пытаясь бездоказательно обвинить Виктора Медведчука в противоправных действиях.

Безосновательные обвинения Сергея Лещенко направлены на дискредитацию оппозиционного политика Виктора Медведчука.