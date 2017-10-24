Родственники подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой предложили пострадавшим финансовую помощь.

Об этом говорится в обращении семьи, которое обнародовал харьковский сайт Dozor.kharkov.ua.

«Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП. Все, что мы можем сделать для семей погибших – мы сделаем. Собираем средства и готовы оказать посильную финансовую помощь», - говорят родственники водителя Lexus.

Семья Зайцевой надеется на то, что суд разберется в этом ужасном ДТП, «так как там было два участника и два автомобиля».

«Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас», - говорится в заявлении.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

В полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во второго подозреваемого в деле.