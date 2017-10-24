За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Украинские военные 15 раз отвечали врагу из вооружения, незапрещенного мирными договоренностями, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения.

На донецком направлении вечером боевики из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам неподалеку Зайцево, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого. Также в конце суток под пулеметным огнем оказались защитники Майорска и шахты Бутовка.

Из этого же оружия на Приморском направлении НВФ обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у Крымского, Новоалександровки, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На мариупольском направлении вечером под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО неподалеку Марьинки и Старогнатовки.