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Заповедник «София Киевская» получил предупреждение о прекращении электроснабжения из-за долга в 18 копеек. Об этом сообщил заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам заповедника Вадим Кириленко.

«Шутка дня: сегодня получили от ПАО «Киевэнерго» предупреждение о прекращении электроснабжения объектов заповедника за наличие долга 0,18 грн. с НДС. Для информации: наша коммуналка – это тысячи кВт/ч и сотни Гкал/ч в месяц. Сейчас разбираемся – где мы так «жестко» задолжали», - написал он в Facebook.

В комментариях он добавил, что пеня по задолженности – 35,78 грн.
ForUm

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