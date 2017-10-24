Заповедник «София Киевская» получил предупреждение о прекращении электроснабжения из-за долга в 18 копеек. Об этом сообщил заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам заповедника Вадим Кириленко.

«Шутка дня: сегодня получили от ПАО «Киевэнерго» предупреждение о прекращении электроснабжения объектов заповедника за наличие долга 0,18 грн. с НДС. Для информации: наша коммуналка – это тысячи кВт/ч и сотни Гкал/ч в месяц. Сейчас разбираемся – где мы так «жестко» задолжали», - написал он в Facebook.

В комментариях он добавил, что пеня по задолженности – 35,78 грн.