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В Тернополе следователи полиции провели ряд процессуальных мер для установления должностного лица, которое за «вознаграждение» помогало решать вопрос об уменьшении размера официальных штрафных санкций.

По данным Департамента защиты экономики, полицейские выяснили, что во время плановой выездной документальной проверки сотрудники фискальной службы выявили многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен уплатить в бюджет более миллиона гривен.

Так, правоохранители задокументировали, что руководитель одного из отделений Кременецкого управления ГФС в Тернопольской области за 400 тыс. гривен неправомерной выгоды согласился решить данный вопрос. В частности, «минимизацию» штрафных санкции до 400 тыс. гривен.

Сегодня, 23 октября, в тернопольском ресторане оперативники Департамента защиты экономики, следователи Главного следственного управления Нацполиции задержали налоговика. Из сумки руководителя отделения объединенной налоговой инспекции правоохранители изъяли полученные им деньги в качестве взятки. Кроме того, был задержан и государственный ревизор-инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Тернопольской области, который «забыл» внести в акт проверки некоторые нарушения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела и в помещениях налоговой инспекции и фискальной службы.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к данной коррупционной схеме.
ForUm

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