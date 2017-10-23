По состоянию на понедельник, 23 октября, тепло включено в 80% жилых домов Киева, обслуживаемых коммунальными ЖЭКами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на зампредседателя КГГА Петра Пантелеева.

Он отметил, что административные здания Киева, в частности, министерства и ведомства, пока подключаться не будут.

«По состоянию на понедельник тепло включено в 80% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭКами. Подключены все детские сады и больницы. Школы подключены на 78%. Не спешат подключаться дома ОСМД и ЖСК, а также ведомственные и инвестиционные дома: ведомственных домов – 11%, ЖСК/ОСМД – 7%», - сказал он.

Чиновник напомнил, что эти дома подключаются по индивидуальным заявкам.

«Хочу обратить внимание председателей правления в этих домах, чтобы желание экономить не противоречило вопросом комфорта и безопасности для жителей, поскольку сегодня мы имеем резкое понижение температуры до 2-6 градусов», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что учебные заведения подключаются по решению комиссии ТЭБ и ЧС.

«Нерешенным остается вопрос разницы закупочной стоимости газа для теплоснабжающих компаний и стоимости, заложенной в тариф на тепловую энергию для школ, больниц, детских садов. Мы взяли на себя ответственность подключать эти заведения в любом случае, чтобы не подвергнуть детей и взрослых на больничных койках на пребывание в холодных помещениях. Однако подключать административные учреждения, в том числе помещения ведомств и министерств, к теплу сегодня у Киева возможности нет», - сказал замглавы КГГА.

Городская власть неоднократно обращалась к правительству с просьбой урегулировать вопрос. В частности, с соответствующим письмом председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обращался к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

«Проблема не решена и грозит критическими последствиями не только для Киева, но и для других городов Украины», - резюмировали в КГГА.