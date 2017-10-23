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Информация ФСБ России о задержании украинца на границе, вероятно, является очередной провокацией.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Эспрессо.TV.

«Скорее всего, это очередная провокация России. Мы пока не нашли информации, которая бы подтверждала задержание украинца на границе», - сказал Слободян.

В ведомстве добавляют, что продолжают изучать этот вопрос.

Напомним, в ФСБ РФ заявили о задержании в Курской области 31-летнего гражданина Украины, который якобы незаконно пересек границу и открыл огонь по российским пограничникам.
ForUm

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