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Сотрудники военной контрразведки и Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях разоблачили в районе проведения АТО агентурную сеть так называемого «разведывательного управления республиканской гвардии ДНР», сообщает пресс-центр СБУ. 

Оперативники СБУ установили, что жительница Донецкой области получила задание от кураторов из террористической организации «ДНР» организовать сбор секретной информации в одной из воинских частей, дислоцированной вблизи линии разграничения. Женщина установила контакты с военнослужащими и предлагала за деньги передавать документы и данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

По данным спецслужбы, террористы планировали использовать полученные сведения для диверсионных акций и корректировки огневых ударов по украинским позициям. Сотрудники СБУ задокументировали, что куратором информаторши был «разведчик ДНР» по кличке «Цыган», которому она передала несколько второстепенных документов. Он был боевиком незаконных вооруженных формирований с 2014 года и имеет «награды» террористов за участие в боевых действиях против сил АТО в Славянске и донецком аэропорту.

После получения информации о возможности «завладеть» документом с грифом секретно, террорист решил лично перейти линию разграничения. Оперативники СБУ задержали «Цыгана» и информаторшу при передаче данных на подконтрольной украинской власти территории.

«Цыгану» объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно информаторши проходят соответствующие процессуальные действия.
ForUm

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