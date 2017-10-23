Апелляционный суд постановил конфисковать более 130 тысяч гривен взносов в поддержку Киевской областной организации партии «Самопомич», сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

«Постановлением Печерского районного суда Киева от 27 июня 2017 года, оставленным без изменений постановлением Апелляционного суда Киева от 2 октября 2017 года, Ирина Сысоенко – руководитель Киевской областной организации политической партии «Объединение «Самопомич», народный депутат Украины признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КоАП). Наложен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов в поддержку политической партии в размере 131 тыс. 900 грн», - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Сысоенко по административному протоколу, представленному НАПК.

По результатам анализа отчета Киевской областной организации партии за IV квартал 2016 года Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК обнаружил, что в течение отчетного периода в поддержку партии осуществлялись благотворительные взносы через кассу этой организации. Взносы на общую сумму 131 тыс. 900 грн были получены через кассу партии от 10 физических лиц и в течение трех последних месяцев 2016. Сысоенко вносила эти средства на текущий счет партии, что является нарушением частей восьмой и девятой пятой статьи 14 Закона Украины «О политических партиях в Украине».

Напомним, в соответствии со статьей 212-15 КУоАП, нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушения установленного порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии влечет наложение штрафа на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 100 до 130 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона.