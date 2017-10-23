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Водитель попавшего в ДТП в Харькове Volkswagen Touareg Геннадий Дронов подчеркнул, что ехал на зеленый свет.

Он впервые лично пообщался с журналистами относительно аварии, сообщает ТСН.

В разговоре по телефону Дронов заявил: «Я ехал на зеленый свет 100%». «У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката», – добавил он.

Адвокат предполагаемой виновницы аварии Елены Зайцевой считает его виновным в событиях на улице Сумской.

Накануне в полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во

второго подозреваемого в деле. На месте трагедии правоохранители уже провели первый следственный эксперимент.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное
ForUm

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