В северных и восточных регионах Украины ночью 23 октября ожидаются заморозки. Об этом говорится в сообщении украинского гидрометцентра.

Сообщается, что в северных и восточных областях ожидается ясная погода. Днем столбики термометра покажут 5-8 градусов тепла, в то же время ночью температура воздуха опустится до 1-5 градусов ниже ноля, сообщает 112 Украина.

Согласно сообщению, самая низкая температура будет в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В Киеве синоптики прогнозируют ясную погоду, дневная температура составит +5-+7 градусов, ночью термометры покажут -1-+1 градус.

Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдет снег.