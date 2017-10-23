также в разделеОбщество
Тернопольских налоговиков задержали на взятке в 400 тысяч 5
В МИД рассказали о встрече консула с Грибом 14
На Закарпатье обыскали месторождение золота 16
У «Самопомочи» таки конфискуют более 130 тысяч взносов 20
Соратнику Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года 22
СБУ задержала разведчика боевиков и его информатора 33
Муженко: Предоставление летального оружия зависит только от Трампа 27
Госпогранслужба не подтверждает информацию ФСБ о задержании украинца 53
Аваков об отношениях с Порошенко: Стакан воды только для одного 115
ФСБ заявляет о задержании украинца, стрелявшего в пограничников 79
Водитель Volkswagen впервые прокомментировал ДТП в Харькове 531
НАБУ назвало причину обысков у Труханова 48
СМИ: НАБУ проводит обыски у мэра Одессы 36
В Украине ежедневно исчезают 16 детей 90
Две области Италии проголосовали за расширение автономии 80
На этой неделе в Украине местами выпадет снег 83
Знакомый семьи Зайцевых: Елена осознает свою вину в ДТП 309
ДТП в Харькове: в СБУ заявили, что водитель «Фольксвагена» не является их сотрудником 68

В северных и восточных регионах Украины ночью 23 октября ожидаются заморозки. Об этом говорится в сообщении украинского гидрометцентра.

Сообщается, что в северных и восточных областях ожидается ясная погода. Днем столбики термометра покажут 5-8 градусов тепла, в то же время ночью температура воздуха опустится до 1-5 градусов ниже ноля, сообщает 112 Украина

Согласно сообщению, самая низкая температура будет в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В Киеве синоптики прогнозируют ясную погоду, дневная температура составит +5-+7 градусов, ночью термометры покажут -1-+1 градус.

Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдет снег.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги