В октябре на заседаниях Верховной Рады в среднем было зарегистрировано 318 народных депутатов из 422, что является худшим показателем за 2017 год, сообщает Комитет избирателей Украины.

До этого этому худшие результаты посещаемости были зафиксированы в феврале 2017 года, когда в зале парламента в среднем было зарегистрировано 326 нардепов. В марте этот показатель составил 332 нардепа, апреле - 341, мае - 334, июне - 343, июле - 341, сентябре - 328.

В общем только 33% нардепов (139 из 422) посетили все заседания Рады в октябре. В то же время шестеро депутатов не посетили ни одного заседания, 58 - пропустили более половины заседаний.

В КИУ подчеркнули, что об этом свидетельствуют данные письменной регистрации.

Не посетили ни одного заседания ВРУ в октябре члены «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин и Вадим Рабинович, внефракционные Дмитрий Ярош и Вячеслав Константиновский (подал заявление о сложении мандата депутата), а также нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев. Эти народные депутаты не посетили ни одного заседания ВРУ как по данным письменной, так и электронной регистрации. Евгений Бакулин и Дмитрий Ярош также не посетили ни одного заседания ВР в сентябре.

Среди фракций и групп наихудшие показатели посещаемости у «Видродження», лучшие - у «Блока Петра Порошенко». В среднем в октябре в зале было зарегистрировано 83% депутатов фракции БПП, 79% - «Народного Фронта» и «Радикальной партии Олега Ляшко», 75% - «Самопомочи», 74% - внефракционных, 73% - «Батькивщины», 62% - «Оппозиционного блока», 61% - «Воли Народа», 58% - «Видродження».

Всего в октябре состоялось 11 пленарных заседаний ВР.