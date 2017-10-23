НАК «Нафтогаз Украины» тратит на свое содержание 1,8 млрд гривен в год.

Об этом в интервью «Экономической правде» сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым ликвидировать «Нафтогаз», Кистион ответил: «Да. Я считаю, что надо провести демонополизацию. НАК может остаться как юридическое лицо в сегменте газового рынка и работать как газовый дистрибьютор на равных условиях с другими компаниями».

При этом он уточнил, что речь не идет о ликвидации «Нафтогаза» и всех компаний, входящих в него.

«Речь идет только о ликвидации надстройки. Что она производит? Знаете, сколько денег она тратит на свое содержание? 1,8 млрд гривен в год. Это административные расходы на одну только надстройку», - заявил он.

Кистион также отметил, что для того, чтобы начать процесс ликвидации необходимо завершить анбандлинг - отсоединение деятельности по транспортировке газа. Затем, по его словам, следует отделить «Укргазвыдобування», а НАК может существовать как трейдер, это его право.

«Процесс отделения активов от «Нафтогаза» связан с рассмотрением судебного спора в Стокгольме (согласно плану реструктуризации НАК, передача активов в новосозданные госпредприятия начнется после решения Стокгольмского арбитража. - Ред.). Как только будет решение, появится ответ на этот вопросы (в каком году «Нафтогаз» можно ликвидировать. - Ред.)», - сказал он.

Кистион отметил, что отделение ГТС от «Нафтогаза» состоится в течение максимум трех месяцев со дня принятия решения суда.