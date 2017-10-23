Украина и Польша согласовали открытие еще четырех новых контрольно-пропускных пунктов на общей границе. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе визита с маршалком Сейма Республики Польша Мареком Кухцинським на место, где будет построен пограничный пункт пропуска «Мальховице-Нижанковичи», сообщили ForUm’у в пресс-службе спикера ВР.

Общаясь с журналистами на месте, где будет построен переход в Мальховице, председатель Верховной Рады подчеркнул, что строительство переходов сейчас особенно актуально с учетом того, что Украина получила безвизовый режим и количество украинцев, которые пересекают границу, существенно увеличилось.

Парубий отметил, что совместно с польской стороной составлена определенная система прерогатив - какие из переходов «стимулировать в первую очередь».

Он подчеркнул, что, очевидно, переход в Мальховице будет приоритетным и необходимо ускорить его строительство.

Как сообщил Парубий, завершение строительства этого перехода планируется к 2020 году, однако нынешней задачей является сделать это быстрее. На строительство этого пункта пропуска, по его словам, в бюджете на следующий год польское руководство заложило 100 млн злотых (более 700 млн гривен в пересчете).

По словам председателя украинского парламента, в состав делегации, которая побывала на переходах, вошли министр строительства Польши и вице-премьер-министр Украины по вопросам инфраструктуры Владимир Кистион. «Мы договорились приложить силы, чтобы этот переход мог как можно скорее заработать, - сказал Парубий. - Также мы договорились, что следующим шагом в нашем сотрудничестве будут другие пункты, в частности, на Закарпатье, во Львовской области и Волыни».

Он сообщил, что планируется открыть пункты пропуска Боберка-Смольник и Лопушанка-Михновец на Львовщине, Адамчуки-Збережа на Волыни и Лубня-Волосатое на Закарпатье.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что участники проекта планируют сделать «все возможное, чтобы выполнить и реализовать этот амбициозный проект, а это в первую очередь будет способствовать развитию добрососедских отношений между Украиной и Польшей».

В свою очередь, маршалок сказал, что «сегодня мы все вместе пойдем вперед, чтобы люди по обе стороны границы могли пересекать ее без проблем».