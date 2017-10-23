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В субботу, 21 октября, украинские пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов при попытке нарушить украинскую границу со стороны России, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Последний случай успешного выявления группы незаконных мигрантов, которые попали на территорию Украины из РФ, произошел на участке отдела «Юнаковка» Сумского отряда. На этот раз в ходе реализации информации офицеров внутренней и собственной безопасности ГПСУ, пограничники задержали 12 человек азиатской внешности без документов - 9 мужчин и 3 женщины. На данный момент продолжаются фильтрационные мероприятия, проинформированы представители СБУ и Национальной полиции», – говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что РФ в течение многих лет используется как отправной пункт нелегальной миграции в страны ЕС. «Из-за несложной процедуры получения российской визы, граждане стран поставщиков нелегальных мигрантов законным путем прибывают на территорию РФ. Затем, в обход пунктов пропуска, пытаются попасть в Украину. Далее - с помощью национальной диаспоры нелегалы ​​стремятся закрепиться в Украине, или же следуют транзитом в Евросоюз», – отметили в ведомстве.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что на участке ответственности Восточного регионального управления за последние два месяца это уже 6 случай задержания нелегальных путешественников, которые направлялись в Украину с территории восточного соседа, что свидетельствует о наличии организованного канала переправки нелегалов, который функционирует не без ведома ПС ФСБ РФ.
ForUm

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