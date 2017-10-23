Президент Петр Порошенко анонсировал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, которые несут службы в зоне АТО. Об этом он заявил во время посещения 72-й бригады в Авдеевке, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко поблагодарил военнослужащих славных 72-й, 14-й, 92-й, 53-й бригад за блестящее выполнение поставленных им, а также министром обороны задач.

«Не только Авдеевка, но каждая зона вашей ответственности стала символом этого мужества. Авдеевку, промку сегодня уже не нужно переводить на один язык мира. Она присоединилась к таким символам, как донецкой аэропорт и многим другим позициям, где славное украинское войско удержало свои позиции и продемонстрировало славу украинского воинства», - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что славная история 72-й бригады началась еще 2014-м году с освобождения Мариуполя, которое было начато 4-б ротой 2-го батальона 72-и бригады, а украинский офицер с позывными «Орел» является уже всемирно известным.

Президент отметил, что в ближайшее время подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации, в которых их ждут - на Волыни, в Белой Церкви, Чугуеве, Северодонецке. «Вам на замену придут другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции», - убежден Глава государства.

Президент передал сертификаты для премирования лучших военных бригады.