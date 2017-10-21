Сегодня, 20 октября, оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона и сотрулдниками 7 управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины во время реализации самодельных взрывных устройств задержан 27-летний инженер одной из воинских частей Одесской области, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Досудебным расследованием установлено, что капитан ВСУ осуществлял изготовление взрывных устройств, а также незаконно хранил взрывчатые вещества. В частности, в июле текущего года правоохранителями задокументирован факт подконтрольной реализации гражданину двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора, за что он получил 2600 гривен.

По данным главка, непосредственно сегодня во время очередной реализации конструктивно-измененных мобильных телефонов и боевых электродетонаторов на сумму около 8000 гривен указанный инженер задержан.

В настоящее время 27-летний военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.