также в разделеОбщество
Гройсман: Медреформа освободит украинцев от постоянных поборов 30
Дело Плотницкого о сбитом Ил-76 отправлено в Высший спецсуд 22
ДТП в Харькове: суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал автомобили 64
За сутки в зоне АТО 24 обстрела, потерь среди военных нет 26
20 октября. Картина дня 140
На территории артбазы в Житомирской области выпасают скот и гуляют дикие звери 54
Ривненские патрульные спасли от самосуда пьяную женщину-водителя 52
Рекордную партию марихуаны на Одесчине вывозили КамАЗом 35
В РФ проукраинская активистка вышла на свободу после 2 лет колонии 39
Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии 68
Розенблата опять обязали носить электронный браслет 35
Дело задержанного на взятке главы департамента Нацбанка дошло до суда 28
Суд арестовал Зайцеву без права внесения залога 107
НАБУ завело новое дело на Розенблата 41
Поклонская заявила, что гражданства Украины ее лишил Янукович 67
Ревизия установила многомиллионные нарушения при организации «Евровидения» 66
Омбудсмен: РФ не ответила ни на одно из 5 писем по Грибу 25
Геращенко призвала нардепов заплатить за сломанные микрофоны 36

Сегодня, 20 октября, оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона и сотрулдниками 7 управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины во время реализации самодельных взрывных устройств задержан 27-летний инженер одной из воинских частей Одесской области, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Досудебным расследованием установлено, что капитан ВСУ осуществлял изготовление взрывных устройств, а также незаконно хранил взрывчатые вещества. В частности, в июле текущего года правоохранителями задокументирован факт подконтрольной реализации гражданину двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора, за что он получил 2600 гривен.

По данным главка, непосредственно сегодня во время очередной реализации конструктивно-измененных мобильных телефонов и боевых электродетонаторов на сумму около 8000 гривен указанный инженер задержан.

В настоящее время 27-летний военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги