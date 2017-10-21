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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие, в результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток в районе проведения АТО противник продолжил обстреливать украинские позиции. Однако, если днем ​​горячее всего было на донецком направлении, то после 18:00 активность врага сместилась на мариупольское и луганское направления», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и автоматических гранатометов на подступах к Новоалександровке. Также под огонь 120-миллиметрового миномета попал наш опорный пункт недалеко от Катериновки. А из противотанковых гранатометов оккупанты били неподалеку Попасной.

На мариупольском направлении российско-оккупационные группировки дважды обстреливали из 120-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов окраину Павлополя. Кроме того, вооружение БМП захватчики применяли у Новотроицкого, а автоматические гранатометы - в районе Водяного.

На донецком направлении, вечером противник трижды бил из пехотного вооружения по нашим защитникам неподалеку Зайцево. А факты использования крупнокалиберного пулемета зафиксированы вблизи Марьинки.

В штабе подчеркнули, что силы АТО 16 раз асимметрично отвечали врагу.
ForUm

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