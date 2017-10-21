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Дело главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого, обвиняемого  в совершении теракта, в результате которого был сбит самолет Ил-76 с 49 украинскими военными на борту, передано в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Днепропетровской области, где 20 октября слушалось это дело.

«Дело Плотницкого, Гуреева и Патрушева (командиров батальонов боевиков, – ред.), которые обвиняются в терроризме, в результате которого был сбит самолет Ил-76, отправили в Высший суд, чтобы там снова решили, какой именно суд будет выносить террористам приговор», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 20 сентября Апелляционный суд Днепропетровской области рассмотрел просьбу адвокатов направить дело террористов в любой другой суд Днепропетровщины в связи с тем, что трое судей Бабушкинского райсуда города Днипро заявили о самоотводе по этому делу. Тогда Апелляционный суд отправил представление председателя Бабушкинского районного суда об определении подсудности снова в Бабушкинский районный суд.

В январе 2017 прокуратура Днепропетровской области передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76. Действия этих лиц квалифицированы как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.
ForUm

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