Президент Петр Порошенко отменил визит в Мариуполь из-за неблагоприятных для перелета условий. Об этом сообщила пресс-секретарь Мариупольского городского совета Ольга Игнатова, передают Українські Новини.

«Президент действительно не прибыл. Его визит отменен, потому что резко изменились погодные условия из-за тумана, и Президент не смог прилететь в Мариуполь», - сказала она.

По ее словам, информации о переносе даты визита в горсовет не поступало.

По данным аккредитованных на освещение визита Порошенко местных СМИ он планировал принять участие в открытии военного госпиталя, а также вручить государственные награды сотрудникам Донецкого пограничного отряда и Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы.