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Виктор Медведчук имеет эксклюзивный статус единственного связующего звена между Кремлем и Банковой. Об этом идет речь в статье «Нового времени».

«Этот человек (Виктор Медведчук. — Ред.), несмотря на запрет прямого авиасообщения между Украиной и Россией, регулярно летает в Москву и обратно. При этом, по информации близких к нему депутатов, он вхож как к Петру Порошенко, так и к Владимиру Путину. Причем с последним его объединяют родственные узы. А еще этот украинец курирует обмен пленными на Донбассе, пытается строить собственную политическую карьеру, связан с несколькими депутатами Рады», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что Медведчуку не привыкать к негативному отношению к себе со стороны отечественных политиков и активистов, ведь он долгие годы был одной из самых противоречивых политических фигур.

«Серый кардинал президента Леонида Кучмы, враг Виктора Ющенко и целого ряда других топовых партдеятелей, а также кум Путина, за последние 15 лет Медведчук то уходил в небытие, то возвращался окрепшим. Сейчас Медведчук переживает очередной ренессанс — набирает политический и финансовый вес, оседлав позицию эксклюзивного связующего звена между Кремлем и Банковой», — говорится в публикации.

СМИ напоминают, что осенью 2014 года Петр Порошенко поручил включить Медведчука в переговоры по обмену пленными и назначить его специальным представителем Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках трехсторонней контактной группы.  «С этого момента процесс обмена с участием Медведчука продвигался довольно активно: так, за один лишь день 26 декабря 2014-го освободили 146 украинцев. Та же Надежда Савченко, депутат ВР, вышла на волю, по словам Наливайченко, благодаря участию в переговорах Медведчука», — указывает «Новое время».

В свою очередь, народный депутат Вадим Рабинович, который регулярно общается с Медведчуком, сообщил, что «Медведчук — единственный мостик между Киевом и Москвой», и за последние несколько лет он 84 раза летал из Киева в Москву, и происходило это с позволения Банковой. «Он приезжает в Москву — и сразу едет к Путину. Он приезжает в Киев — и едет к Порошенко. Значит, это выгодно двум сторонам», — считает Рабинович.
ForUm

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