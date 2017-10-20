Суд арестовал Елену Зайцеву, обвиняемую в совершении ДТП в Харькове, в результате которого погибли 5 человек и 6 были травмированы, на 2 месяца без права внесения залога. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины, в результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает новое фото «Бука», опубликованное Объединенной следственной группой (JIT) в четверг, 19 октября, доказательством того, что Boeing, выполнявший рейс MH17, сбил российский зенитный ракетный комплекс.

Народный депутат Борислав Розенблат пытался вывезти из Украины материалы, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и возложил на Розенблата обязанности в части ношения электронного браслета и сдачи документов для выезда за границу. Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

Руководство ОРЛО в очередной раз сорвало открытие КПВВ «Золотое» на Луганщине.

Народный депутат Максим Поляков заявляет, что с него сняты обвинения в вымогательстве взятки. Антикоррупционные органы не меняли квалификацию инкриминируемого ему преступления.

Киевские правоохранители разыскивают мужчину, похитившего из садика двухмесячнего ребенка.