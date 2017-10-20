Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из некоторых регионов Украины, Польши и Латвии в связи с регистрацией там новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, новые случаи заболевания африканской чумой свиней зарегистрированы на территории Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей Украины, Люблинского воеводства Польши, Аглонского края Латвии.

В связи с этим предпринимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из этого региона живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.