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Четверо пострадавших в ДТП в Харькове на улице Сумской, которые находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова, живы, и им продолжают оказывать всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Как сообщили сегодня, 20 октября, в больнице скорой помощи, одна из пострадавших сестер Оксана начинает просыпаться и подавать признаки сознания, а Диана по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одной пострадавшей в ДТП женщины - стабильное.

Пострадавшего мужчину сегодня  перевезут в Институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, где ему сделают операцию.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции. Прокуратура Харьковской области утвердила ей подозрение. 
ForUm

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