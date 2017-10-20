Столичная полиция восстановила движение для автомобилей частично по улице Грушевского, полностью Шелковичной и Садовой, сообщает отдел коммуникации полиции Киеве.

Отмечается, что сегодня утром полицейские кордоны перенесли с пересечения улиц Садовая - Грушевского до перекрестка с улицей Шелковичной.

«Мы постоянно проводим переговоры с участниками акции протеста, с организаторами и, в частности, народными депутатами об освобождении проезжей части и переноса палаток с улицы Грушевского в Мариинский парк. Впрочем они отвечают отказом. Поэтому сегодня, из-за жалоб киевлян, мы частично восстановили движение по нескольким улицам», - отметил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.